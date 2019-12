Traffico Roma del 19-12-2019 ore 19:30

SULLA TANGENZIALE, RIMOSSO UN PRECEDENTE UN INCIDENTE E RIAPERTA LA

GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA RESTANO TRAFFICO IN

SMALTIMENTO CON CODE, TRA VIALE CASTRENSE E VIA TIBURTINA, NELLE DUE

DIREZIONI

SEMPRE IN TANGENZIALE, MA AL FORO ITALICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI, PER IL

TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA DALLA FARNESINA ALLA SALARIA

TRAFFICO INTESO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA LA TANGENZIALE E IL

RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA VERSO IL

CENTRO, DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE

C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE, SULLA

CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA PER C. LE

LATTE

ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA TRIONFALE E LA

SALARIA, TRA LA NOMENTANA E LA TUSCOLANA

OGGI E DOMANI BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE,

DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED

EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO 2

INFINE, ORARIO FERIALE SULLA RETE CAPITOLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO,

METROPOLITANE IN SERVIZIO FINO ALLE 23.30.

E, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRO A RESTANO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI

E BALDO DEGLI UBALDI PER LA REVISIONE DI ASCENSORI E SCALE MOBILI

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma