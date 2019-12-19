Traffico Roma del 19-12-2019 ore 19:30
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SULLA TANGENZIALE, RIMOSSO UN PRECEDENTE UN INCIDENTE E RIAPERTA LA
GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA RESTANO TRAFFICO IN
SMALTIMENTO CON CODE, TRA VIALE CASTRENSE E VIA TIBURTINA, NELLE DUE
DIREZIONI
SEMPRE IN TANGENZIALE, MA AL FORO ITALICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI, PER IL
TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA DALLA FARNESINA ALLA SALARIA
TRAFFICO INTESO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA LA TANGENZIALE E IL
RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA VERSO IL
CENTRO, DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE
C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE, SULLA
CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA PER C. LE
LATTE
ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA TRIONFALE E LA
SALARIA, TRA LA NOMENTANA E LA TUSCOLANA
OGGI E DOMANI BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE,
DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED
EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO 2
INFINE, ORARIO FERIALE SULLA RETE CAPITOLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO,
METROPOLITANE IN SERVIZIO FINO ALLE 23.30.
E, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRO A RESTANO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI
E BALDO DEGLI UBALDI PER LA REVISIONE DI ASCENSORI E SCALE MOBILI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma