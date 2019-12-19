Traffico Roma del 19-12-2019 ore 20:00
Più informazioni su
MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO
ANULARE,
SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA COLOMBO ALL’USCITA PER LA
ROMANINA
E SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA,
POI RALLENTAMENTI E CODE ATRATTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA
ANCORA TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA VIALE TOGLIATTI A TOR
CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA VERSO IL
CENTRO, DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
TRAFFICO AL FORO ITALICO TRATTO DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE S. GIOVANNI,
SI STA IN CODA DALLA FARNESINA ALLA SALARIA, E, PROSEGUENDO >> S. GIOVANNI
ALTRE FILE TRA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE CASTRENSE
OGGI E DOMANI BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE,
DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED
EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO 2
INFINE, ORARIO FERIALE SULLA RETE CAPITOLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO,
METROPOLITANE IN SERVIZIO FINO ALLE 23.30.
E, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRO A RESTANO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI
E BALDO DEGLI UBALDI PER LA REVISIONE DI ASCENSORI E SCALE MOBILI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
PER QUESTA SERA È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma