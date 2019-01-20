Traffico Roma del 20-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 07.20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TORNA NELLA CAPITALE LA MANIFESTAZIONE PODISTICA LA CORSA DI MIGUEL GIUNTA
ALLA VENTESIMA EDIZIONE.
DALLE 9.30 ATLET E APPASSIONATI CORRERANNO SU DUE PERCORSI, COMPETITIVO E
NON COMPETITIVO; PER IL PERCOROS DI 10 KM – CON PARTENZA DA PIAZZALE
DELLA FARNESINA – E DI 4 KM CON PARTENZA DA PONTE DELLA MUSICA. IN ENTRAMBI
I CASI L’ARRIVO È PROGRAMMATO NELL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO. COINVOLTI IL
FLAMINIO E IL DELLA VITTORIA E NATURALMENTE IL LUNGOTEVERE TRA PONTE DUCA
D’AOSTA A PONTE REGINA MARGHERITA.
PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO; CAMBIANO DI CONSEGUENZA
ANCHE I PERCORSI PER 13 LINEE BUS. L’APPUNTAMENTO PER GLI ATLETI È PER LE
8.00.
CHIUSA PIAZZA DELLA BALDUINA FINO ALLE 21:30 PER LA MANIFESTAZIONE DI
QUARTIERE “VIVERE BALDUNIA “ E POTER TRASCORRERE QUALCHE ORA ALL’APERTO
SENZA TRAFFICO
ALLE 12:00 A SAN PIETRO L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO. PROBABILE UN AUMENTO
PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO, POSSIBILI CAMBIAMENTI
PER LA VIABILITÀ E RIPERCUSSIONI SUL LUNGOTEVERE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma