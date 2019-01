Traffico Roma del 20-01-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 8.20 2C

BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI, PER I SOLI VEICOLI PIÙ

INQUINANTI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. DALLE 7:30 ALLE 20:30 NON

POSSONO CIRCOLARE BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E

MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON MOTORE A 2 E 4 TEMPI

SI CORRE OGGI LA 20A EDIZIONE DELLA CORSA DI MIGUEL

DUE PERCORSI PER ATLETI ED APPASSIONATI ; DI 10KM PER IL PERCORSO

COMPETITIVO CON PARTENZA DA PIAZZALE DELLA FARNESINA; E DI 4 KM IL

PERCORSO NON COMPTITIVO CON PARTENZA DA PONTE DELLA MUSICA.

IN ENTRAMBI I CASI L’ARRIVO È PROGRAMMATO NELL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.

COINVOLTI IL FLAMINIO E IL DELLA VITTORIA E NATURALMENTE IL LUNGOTEVERE TRA

PONTE DUCA D’AOSTA A PONTE REGINA MARGHERITA.

PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO; CAMBIANO DI CONSEGUENZA

ANCHE I PERCORSI PER 13 LINEE BUS. L’APPUNTAMENTO PER GLI ATLETI È PER LE

8.00, LA PARTENZA, ALLE9:30

CHIUSA PIAZZA DELLA BALDUINA FINO ALLE 21:30 PER LA MANIFESTAZIONE DI

QUARTIERE “VIVERE BALDUNIA “ E POTER TRASCORRERE QUALCHE ORA ALL’APERTO

SENZA TRAFFICO

ALLE 12:00 A SAN PIETRO L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO. PROBABILE UN AUMENTO

PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO, POSSIBILI CAMBIAMENTI

PER LA VIABILITÀ E RIPERCUSSIONI SUL LUNGOTEVERE.

SEMPRE INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2 SOSTITUITO DA BUS PER

PROBLEMI ALLA RETE ELETTRICA IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI

