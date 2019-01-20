Traffico Roma del 20-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 10.20 2C
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
UN INCIDENTE È SEGNALATO AL FLAMINIO SU VIA CESARE FRACASSINI ALL’ALTEZZA
DI VIA TIEPOLO , POSSIBILI RALLENTAMENTI VERSO LLUNGOTEVERE
TAFFICO REGOLARE SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CITTÀ.
BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI, PER I SOLI VEICOLI PIÙ
INQUINANTI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. DALLE 7:30 ALLE 20:30 NON
POSSONO CIRCOLARE BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E
MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON MOTORE A 2 E 4 TEMPI
SI CORRE OGGI SOTTO LA PIOGGIA LA 20A EDIZIONE DELLA CORSA DI MIGUEL
DUE PERCORSI PER ATLETI ED APPASSIONAT, 10KM IL PERCORSO COMPETITIVO CON
PARTENZA DA PIAZZALE DELLA FARNESINA; 4 KM PER IL TRAGUARDO DEL NON
COMPETITIVO CON PARTENZA DA PONTE DELLA MUSICA.
IN ENTRAMBI I CASI L’ARRIVO È PROGRAMMATO NELLA ZONA DELLO STADIO
OLIMPICO. COINVOLTI IL FLAMINIO E IL DELLA VITTORIA E NATURALMENTE IL
LUNGOTEVERE TRA PONTE DUCA D’AOSTA A PONTE REGINA MARGHERITA.
PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO; CAMBIANO DI CONSEGUENZA
ANCHE I PERCORSI PER 13 LINEE BUS.
CHIUSA PIAZZA DELLA BALDUINA FINO ALLE 21:30 PER LA MANIFESTAZIONE DI
QUARTIERE “VIVERE BALDUNIA “ E POTER TRASCORRERE QUALCHE ORA ALL’APERTO
SENZA TRAFFICO
ALLE 12:00 A SAN PIETRO L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO. PROBABILE UN AUMENTO
PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO, POSSIBILI CAMBIAMENTI
PER LA VIABILITÀ E RIPERCUSSIONI SUL LUNGOTEVERE.
SEMPRE INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2 SOSTITUITO DA BUS PER
PROBLEMI ALLA RETE ELETTRICA IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma