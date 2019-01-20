Traffico Roma del 20-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 11.20 2C
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
UN INCIDENTE È SEGNALATO AL FLAMINIO SU VIA CESARE FRACASSINI ALL’ALTEZZA
DI VIA TIEPOLO , POSSIBILI RALLENTAMENTI VERSO IL LUNGOTEVERE
INCIDENTE ANCHE ALL’EUR CON RALLENTAMENTI SU VIALE EGEO ALTEZZA VIA DI
DODECANNESO
TAFFICO REGOLARE SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CITTÀ.
BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI, PER I SOLI VEICOLI PIÙ
INQUINANTI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. DALLE 7:30 ALLE 20:30 NON
POSSONO CIRCOLARE BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E
MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON MOTORE A 2 E 4 TEMPI
SI STA CORRENDO OGGI SOTTO LA PIOGGIA LA 20A EDIZIONE DELLA CORSA DI
MIGUEL ..
DUE PERCORSI PER ATLETI ED APPASSIONATI , IN ENTRAMBI I CASI L’ARRIVO SARÀ
PROGRAMMATO NELLA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO. COINVOLTI IL FLAMINIO E IL
DELLA VITTORIA E NATURALMENTE IL LUNGOTEVERE TRA PONTE DUCA D’AOSTA A
PONTE REGINA MARGHERITA.
PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO; DEVIAZIONI DI PERCORSI
PER 13 LINEE BUS.
CHIUSA PIAZZA DELLA BALDUINA FINO ALLE 21:30 PER LA MANIFESTAZIONE DI
QUARTIERE “VIVERE BALDUNIA “ PER POTER TRASCORRERE QUALCHE ORA
ALL’APERTO SENZA TRAFFICO
ALLE 12:00 A SAN PIETRO L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO. PROBABILE UN AUMENTO
PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO, POSSIBILI CAMBIAMENTI
PER LA VIABILITÀ E RIPERCUSSIONI SUL LUNGOTEVERE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma