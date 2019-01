Traffico Roma del 20-01-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 11.20 2C

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

UN INCIDENTE È SEGNALATO AL FLAMINIO SU VIA CESARE FRACASSINI ALL’ALTEZZA

DI VIA TIEPOLO , POSSIBILI RALLENTAMENTI VERSO IL LUNGOTEVERE

INCIDENTE ANCHE ALL’EUR CON RALLENTAMENTI SU VIALE EGEO ALTEZZA VIA DI

DODECANNESO

TAFFICO REGOLARE SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CITTÀ.

BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI, PER I SOLI VEICOLI PIÙ

INQUINANTI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. DALLE 7:30 ALLE 20:30 NON

POSSONO CIRCOLARE BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E

MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON MOTORE A 2 E 4 TEMPI

SI STA CORRENDO OGGI SOTTO LA PIOGGIA LA 20A EDIZIONE DELLA CORSA DI

MIGUEL ..

DUE PERCORSI PER ATLETI ED APPASSIONATI , IN ENTRAMBI I CASI L’ARRIVO SARÀ

PROGRAMMATO NELLA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO. COINVOLTI IL FLAMINIO E IL

DELLA VITTORIA E NATURALMENTE IL LUNGOTEVERE TRA PONTE DUCA D’AOSTA A

PONTE REGINA MARGHERITA.

PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO; DEVIAZIONI DI PERCORSI

PER 13 LINEE BUS.

CHIUSA PIAZZA DELLA BALDUINA FINO ALLE 21:30 PER LA MANIFESTAZIONE DI

QUARTIERE “VIVERE BALDUNIA “ PER POTER TRASCORRERE QUALCHE ORA

ALL’APERTO SENZA TRAFFICO

ALLE 12:00 A SAN PIETRO L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO. PROBABILE UN AUMENTO

PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO, POSSIBILI CAMBIAMENTI

PER LA VIABILITÀ E RIPERCUSSIONI SUL LUNGOTEVERE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma