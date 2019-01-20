Traffico Roma del 20-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 12.20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INCIDENTE IN ZONA OTTAVIA SU VIA TRIONFALE ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL DEL
MARMO, RALLENTAMENTI VERSO IL RACCORDO ANULARE
UN ALTRO INCIDENTE SU CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE ALL’ALTEZZA DI VIA
PASQUALE GALLUPPI DIREZIONE CIPRO
TRAFFICO REGOLARE SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CITTÀ.
BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI, PER I SOLI VEICOLI PIÙ
INQUINANTI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. FINO ALLE 20:30 NON POSSONO
CIRCOLARE BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO
ALL’EURO 1 CON MOTORE A 2 E 4 TEMPI
SI STA CORRENDO OGGI SOTTO LA PIOGGIA LA 20A EDIZIONE DELLA CORSA DI
MIGUEL ..
DUE I PERCORSI DELLA GARA PER ATLETI ED APPASSIONATI , IN ENTRAMBI I CASI
L’ARRIVO SARÀ NELLA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO. CHIUSURE E DEVIAZIONI PER
IL TRAFFICO NEL QUARTIERE FLAMINIO E IN QUELLO DELLA VITTORIA DEVIAZIONI
ANCHE PER 13 LINEE BUS.
CHIUSA PIAZZA DELLA BALDUINA FINO ALLE 21:30 PER LA MANIFESTAZIONE DI
QUARTIERE “VIVERE BALDUNIA “ E POTER TRASCORRERE QUALCHE ORA ALL’APERTO
SENZA TRAFFICO
A SAN PIETRO IL L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO. AL TERMINE PROBABILE UN
AUMENTO PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO, POSSIBILI
CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E RIPERCUSSIONI SUL LUNGOTEVERE.
SEMPRE INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2 SOSTITUITO DA BUS PER
PROBLEMI ALLA RETE ELETTRICA IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma