Traffico Roma del 20-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 13.20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INCIDENTE NEL RIONE TRASTEVERE, CODE SU VIA BARTOLOMEO FILIPPIERI
TRAFFICO REGOLARE SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CITTÀ.
BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI, PER I SOLI VEICOLI PIÙ
INQUINANTI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. FINO ALLE 20:30 NON POSSONO
CIRCOLARE BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO
ALL’EURO 1 CON MOTORE A 2 E 4 TEMPI
SI CORRE OGGI SOTTO LA PIOGGIA LA 20A EDIZIONE DELLA CORSA DI MIGUEL ..
DUE I PERCORSI DELLA GARA PER ATLETI ED APPASSIONATI , IN ENTRAMBI I CASI
L’ARRIVO SARÀ NELLA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO. CHIUSURE E DEVIAZIONI PER
IL TRAFFICO NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA E AL FLAMINIO . DEVIAZIONI ANCHE
PER 13 LINEE BUS.
ALLE PORTE DI ROMA PER LA FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE, CHIUSA LA NOMENTANA
A FONTE NUOVA TRA VIA I MAGGIO E VIA DEL BRENNERO SINO ALLE 19. DEVIATA LA
LINEA BUS 337
SEMPRE INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2 SOSTITUITO DA BUS PER
PROBLEMI ALLA RETE ELETTRICA IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma