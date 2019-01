Traffico Roma del 20-01-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 14:20 P.F.

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA.

IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE “VIVERE BALDUINA”. PER CONSENTIRNE

IL REGOLARE SVOLGIMENTO CHIUSA PIAZZA DELLA BALDUINA FINO ALLE 21.30 DI

QUESTA SERA.

SEMPRE INTERROTTO, LO RICORDIAMO, IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2 PER

PROBLEMI ALLA RETE ELETTRICA IN ZONA FLAMINIO-BELLE ARTI. ATTIVO UN

SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

OGGI BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI,

ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE: FINO ALLE 20,30 DI QUESTA SERA

STOP PER I CICLOMOTORI E I MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1 E AUTO DIESEL E

BENZINA FINO ALLA CATEGORIA EURO 2

