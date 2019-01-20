Traffico Roma del 20-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 15.20 DR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
ALL’EUR, POSSIBILI RALLENTAMENTI, PER UN INCIDENTE IN VIA MONTE DEL
FINOCCHIO, AD ALTEZZA VIALE EGEO
APTTENZIONE POI AD UN ALTRO INCIDENTE, ALL’INFERNETTO SEGNALIAMO IN VIA
PIETRO CASTRUCCI: AD ALTEZZA VIA UMBERTO GIORDANO
TRAFFICO REGOLARE SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CITTÀ.
BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI, PER I SOLI VEICOLI PIÙ
INQUINANTI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. FINO ALLE 20:30 NON POSSONO
CIRCOLARE BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO
ALL’EURO 1 CON MOTORE A 2 E 4 TEMPI
AL QUARTIERE TRIONFALE CHIUSA FINO ALLE 21,30 DI QUESTA SERA PIAZZA DELLA
BALDUINA, CHE OSPITA ANCHE QUEST’ANNO “VIVERE BALDUINA”, MERCATINO DI
ARTIGIANATO ANTIQUARIATO MODERNARIATO E COLLEZIONISMO.
IL TRASPORTO:
SEMPRE INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2 SOSTITUITO DA BUS PER
PROBLEMI ALLA RETE ELETTRICA IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma