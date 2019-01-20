Traffico Roma del 20-01-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 16.20 DR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
ALL’INFERNETTO SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA PIETRO CASTRUCCI AD ALTEZZA
VIA UMBERTO GIORDANO, POSSIBILI QUINDI I RALLENTAMENTI ANCHE NELLE VIE
ADIACENTI;
TRAFFICO INVECE REGOLARE SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CAPITALE.
E PROPPRIO A ROMA, ALLARME INQUINAMENTO NELLA, SMOG E POLVERI SOTTILI OLTRE
I LIMITI, QUINDI, ANCORA PER OGGI FERMI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, I
VEICOLI PIÙ INQUINANTI; FINO ALLE 20:30 NON POSSONO CIRCOLARE BENZINA E
DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON
MOTORE A 2 E 4 TEMPI
AL QUARTIERE TRIONFALE CHIUSA FINO ALLE 21,30 DI QUESTA SERA PIAZZA DELLA
BALDUINA, CHE OSPITA ANCHE QUEST’ANNO “VIVERE BALDUINA”, MERCATINO DI
ARTIGIANATO ANTIQUARIATO MODERNARIATO E COLLEZIONISMO.
NEL COMUNE DI FONTE NUOVA, IN CORSO I FESTEGGIAMENTI DI SANT’ANTONIO ABATE,
PER QUESTO SINO ALLE 19 RESTA CHIUSA LA NOMENTANA TRA VIA I MAGGIO E VIA
DEL BRENNERO. DEVIATA LA LINEA BUS 337
IL TRASPORTO:
PER PROBLEMI ALLA RETE ELETTRICA IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI,
È ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2.
IN ALTERNATIVA È ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma