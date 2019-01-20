Traffico Roma del 20-01-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 17.20 DR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INIZIA AD ESSERE UN PO’ PIÙ INTENSO IL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI
COMMERCIALI DELLA CITTÀ,
IN PARTICOLARE, AL MOMENTO, ABBIAMO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL
GRA TRA LE USCITE SALARIA E SETTEBAGNI, AD ALTEZZA DI PORTA DI ROMA,
TRAFFICATA ANCHE L’AREA CIRCOSTANTE
INTENSO IL TRAFFICO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E VIA DI
DECIMA VERSO ROMA EUR;
IN CITTÀ POSSIBILI RALLENTAMENTI AI PARIOLI IN VIA SALARIA PER UN INCIDENTE
AVVENUTO AD ALTEZZA DI VIA BRUXELLES;
ALLA CECCHIGNOLA POSSIBILI DISAGI PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIA DI TOR
PAGNOTTA ALL’INCROCIO CON VIA DEL BEL POGGIO,
E SI RALLENTA CON CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, E LA CAUSA È ANCORA UN
INCIDENTE AD ALTEZZA VIALE CARLO LEVI
E A ROMA, ALLARME INQUINAMENTO, SMOG E POLVERI SOTTILI OLTRE I LIMITI,
QUINDI, ANCORA PER OGGI FERMI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, I VEICOLI PIÙ
INQUINANTI; FINO ALLE 20:30 NON POSSONO CIRCOLARE BENZINA E DIESEL FINO
ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON MOTORE A 2 E 4
TEMPI
AL QUARTIERE TRIONFALE CHIUSA FINO ALLE 21,30 DI QUESTA SERA PIAZZA DELLA
BALDUINA, CHE OSPITA ANCHE QUEST’ANNO “VIVERE BALDUINA”, MERCATINO DI
ARTIGIANATO ANTIQUARIATO MODERNARIATO E COLLEZIONISMO.
IL TRASPORTO:
PER PROBLEMI ALLA RETE ELETTRICA IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI,
È ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2.
IN ALTERNATIVA È ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma