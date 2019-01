Traffico Roma del 20-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 17.20 DR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

INIZIA AD ESSERE UN PO’ PIÙ INTENSO IL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI

COMMERCIALI DELLA CITTÀ,

IN PARTICOLARE, AL MOMENTO, ABBIAMO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL

GRA TRA LE USCITE SALARIA E SETTEBAGNI, AD ALTEZZA DI PORTA DI ROMA,

TRAFFICATA ANCHE L’AREA CIRCOSTANTE

INTENSO IL TRAFFICO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E VIA DI

DECIMA VERSO ROMA EUR;

IN CITTÀ POSSIBILI RALLENTAMENTI AI PARIOLI IN VIA SALARIA PER UN INCIDENTE

AVVENUTO AD ALTEZZA DI VIA BRUXELLES;

ALLA CECCHIGNOLA POSSIBILI DISAGI PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIA DI TOR

PAGNOTTA ALL’INCROCIO CON VIA DEL BEL POGGIO,

E SI RALLENTA CON CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, E LA CAUSA È ANCORA UN

INCIDENTE AD ALTEZZA VIALE CARLO LEVI

E A ROMA, ALLARME INQUINAMENTO, SMOG E POLVERI SOTTILI OLTRE I LIMITI,

QUINDI, ANCORA PER OGGI FERMI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, I VEICOLI PIÙ

INQUINANTI; FINO ALLE 20:30 NON POSSONO CIRCOLARE BENZINA E DIESEL FINO

ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON MOTORE A 2 E 4

TEMPI

AL QUARTIERE TRIONFALE CHIUSA FINO ALLE 21,30 DI QUESTA SERA PIAZZA DELLA

BALDUINA, CHE OSPITA ANCHE QUEST’ANNO “VIVERE BALDUINA”, MERCATINO DI

ARTIGIANATO ANTIQUARIATO MODERNARIATO E COLLEZIONISMO.

IL TRASPORTO:

PER PROBLEMI ALLA RETE ELETTRICA IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI,

È ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2.

IN ALTERNATIVA È ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

È TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma