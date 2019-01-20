Traffico Roma del 20-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 18.20 DR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE DA TORRENOVA IN
DIREZIONE DEL RACCORDO
TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI
E CODE TRA LE USCITE CIAMPINO E ROMANINA,
INTENSO POI IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI TA IN FILA DA
PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST;
TRAFFICATA LA PONTINA CODE E RALLENTAMENTI TRA MONTE D’ORO E IL RACCORDO
VERSO ROMA EUR;
IN CITTÀ TRAFFICO INTENSO SOPRATTUTTO NELL’AREA DEI CENTRI COMMERCIALI,
INOLTRE, ABBIAMO BREVI CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, E LA CAUSA È UN
INCIDENTE AD ALTEZZA VIALE CARLO LEVI
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER ALTRI DUE INCIDENTI:
UNO AVVENUTO IN VIA DI TOR PAGNOTTA ALL’INCROCIO CON VIA DEL BEL POGGIO,
SIAMO ALLA CECCHIGNOLA
E L’ALTRO SI È VERIFICATO AI PARIOLI IN VIA SALARIA AD ALTEZZA DI VIA
BRUXELLES;
ANCORA ALLARME INQUINAMENTO, SMOG E POLVERI SOTTILI OLTRE I LIMITI, QUINDI,
NELLA CAPITALE ANCHE PER OGGI FERMI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, I
VEICOLI PIÙ INQUINANTI; FINO ALLE 20:30 NON POSSONO CIRCOLARE BENZINA E
DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON
MOTORE A 2 E 4 TEMPI.
IL TRASPORTO:
PER PROBLEMI ALLA RETE ELETTRICA IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI,
È ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2.
IN ALTERNATIVA È ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma