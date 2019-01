Traffico Roma del 20-01-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 18.20 DR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

TRAFFICO INTENSO LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE DA TORRENOVA IN

DIREZIONE DEL RACCORDO

TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI

E CODE TRA LE USCITE CIAMPINO E ROMANINA,

INTENSO POI IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI TA IN FILA DA

PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST;

TRAFFICATA LA PONTINA CODE E RALLENTAMENTI TRA MONTE D’ORO E IL RACCORDO

VERSO ROMA EUR;

IN CITTÀ TRAFFICO INTENSO SOPRATTUTTO NELL’AREA DEI CENTRI COMMERCIALI,

INOLTRE, ABBIAMO BREVI CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, E LA CAUSA È UN

INCIDENTE AD ALTEZZA VIALE CARLO LEVI

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER ALTRI DUE INCIDENTI:

UNO AVVENUTO IN VIA DI TOR PAGNOTTA ALL’INCROCIO CON VIA DEL BEL POGGIO,

SIAMO ALLA CECCHIGNOLA

E L’ALTRO SI È VERIFICATO AI PARIOLI IN VIA SALARIA AD ALTEZZA DI VIA

BRUXELLES;

ANCORA ALLARME INQUINAMENTO, SMOG E POLVERI SOTTILI OLTRE I LIMITI, QUINDI,

NELLA CAPITALE ANCHE PER OGGI FERMI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, I

VEICOLI PIÙ INQUINANTI; FINO ALLE 20:30 NON POSSONO CIRCOLARE BENZINA E

DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON

MOTORE A 2 E 4 TEMPI.

IL TRASPORTO:

PER PROBLEMI ALLA RETE ELETTRICA IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI,

È ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2.

IN ALTERNATIVA È ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

È TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma