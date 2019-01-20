Traffico Roma del 20-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 19.20 DR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA
TIBURTINA- L’ USCITA PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 E POI SI RALLENTA CON
CODE TRA LE USCITE CIAMPINO E ROMANINA;
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ NEI TRATTI VIALE TOGLIATTI-VIA FIORENTINI E POI
DA VIA DI PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST;
TRAFFICO ANCHE LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, SI TA IN CODA DA TORRENOVA IN
DIREZIONE DEL RACCORDO
NELLA CAPITALE È ANCORA ALLARME INQUINAMENTO, SMOG E POLVERI SOTTILI OLTRE
I LIMITI, QUINDI, ANCHE PER OGGI FERMI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, I
VEICOLI PIÙ INQUINANTI; FINO ALLE 20:30 NON POSSONO CIRCOLARE BENZINA E
DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON
MOTORE A 2 E 4 TEMPI.
AL QUARTIERE TRIONFALE CHIUSA FINO ALLE 21,30 DI QUESTA SERA PIAZZA DELLA
BALDUINA, CHE OSPITA ANCHE QUEST’ANNO “VIVERE BALDUINA”, MERCATINO DI
ARTIGIANATO ANTIQUARIATO MODERNARIATO E COLLEZIONISMO.
IL TRASPORTO:
PER PROBLEMI ALLA RETE ELETTRICA IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI,
È ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2.
IN ALTERNATIVA È ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
PER QUEST SERA È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma