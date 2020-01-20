Traffico Roma del 20-01-2020 ore 07:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA
TRA CASILINA E ARDEATINA.
SOSTENUTO IL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL CENTRO
CITTÀ, DAL GRA FINO ALLA TANGENZIALE E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DA
TORRNENOVA AL RACCORDO ANULARE.
CODE A TRATTI SU VIA FLAMINIA NUOVA IN DIREZIONE ROMA, E SU VIA SALARIA,
SEMPRE VERSO IL CENTRO, TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICO SU VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI FINO ALL’IPPODROMO DELLE CAPANELLE
VERSO ROMA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA, TRA VIA
MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DELL’EUR.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma