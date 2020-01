Traffico Roma del 20-01-2020 ore 07:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA

TRA CASILINA E ARDEATINA.

SOSTENUTO IL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL CENTRO

CITTÀ, DAL GRA FINO ALLA TANGENZIALE E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DA

TORRNENOVA AL RACCORDO ANULARE.

CODE A TRATTI SU VIA FLAMINIA NUOVA IN DIREZIONE ROMA, E SU VIA SALARIA,

SEMPRE VERSO IL CENTRO, TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE.

TRAFFICO SU VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI FINO ALL’IPPODROMO DELLE CAPANELLE

VERSO ROMA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA, TRA VIA

MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DELL’EUR.

