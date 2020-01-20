Traffico Roma del 20-01-2020 ore 08:00
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER UN INCIDENTE
TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO È MAGGIORMENTE
CONCENTRATO TRA VIA TRIONFALE E VIA OSTIENSE.
SOSTENUTO IL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL CENTRO
CITTÀ.
CODE A TRATTI SU VIA FLAMINIA NUOVA E SU VIA SALARIA, TRA VIA CORTONA E
L’AEROPORTO DELL’URBE, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE ROMA.
TRAFFICO SU VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI FINO ALL’IPPODROMO DELLE CAPANELLE
ANCORA VERSO IL CENTRO CITTÀ.
ORARIO DI PUNTA E RALLENTAMENTI SU VIA AURELIA, VIA BOCCEA E SU VIA
PONTINA, DALL’ USCITA DEL GRA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE
DELL’EUR.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma