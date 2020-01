Traffico Roma del 20-01-2020 ore 08:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER I DISAGI AL TRAFFICO IN

CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E APPIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, MENTRE

IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO CONCENTRATI TRA VIA TRIONFALE E

VIA OSTIENSE.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, DA VIA DI TOR CERVARA

A VIA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

FILE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, PROVENENDO DALL’AEROPORTO, DAL RACCORDO

ANULARE A VIA MAGLIANA.

SULLA TANGENZIALE EST E SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI DA VIA

NOMENTANA A VIALE TOR DI QUINTO, VERSO LO STADIO, MENTRE IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI, ANCORA SULLA TANGENZIALE EST, TRAFFICO TRA IL BIVIO A24 E VIALE

CASTRENSE.

TRAFFICO PER ENTRARE IN CITTÀ SU AURELIA, CASSIA, FLAMINIA E SALARIA

CONTINUANO SU VIA DEL FORO ITALICO LE CHIUSURE NOTTURNE PER IL RINNOVO

DELL’ASFALTO. QUESTA SERA DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA,

MARTEDì 21 GENNAIO, DIVIETO DI TRANSITO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI

SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma