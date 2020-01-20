Traffico Roma del 20-01-2020 ore 08:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER I DISAGI AL TRAFFICO IN
CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E APPIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, MENTRE
IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO CONCENTRATI TRA VIA TRIONFALE E
VIA OSTIENSE.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, DA VIA DI TOR CERVARA
A VIA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
FILE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, PROVENENDO DALL’AEROPORTO, DAL RACCORDO
ANULARE A VIA MAGLIANA.
SULLA TANGENZIALE EST E SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI DA VIA
NOMENTANA A VIALE TOR DI QUINTO, VERSO LO STADIO, MENTRE IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI, ANCORA SULLA TANGENZIALE EST, TRAFFICO TRA IL BIVIO A24 E VIALE
CASTRENSE.
TRAFFICO PER ENTRARE IN CITTÀ SU AURELIA, CASSIA, FLAMINIA E SALARIA
CONTINUANO SU VIA DEL FORO ITALICO LE CHIUSURE NOTTURNE PER IL RINNOVO
DELL’ASFALTO. QUESTA SERA DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA,
MARTEDì 21 GENNAIO, DIVIETO DI TRANSITO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma