Traffico Roma del 20-01-2020 ore 09:00
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CONTINUANO SU VIA DEL FORO ITALICO LE CHIUSURE NOTTURNE PER IL RINNOVO
DELL’ASFALTO. QUESTA SERA DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA,
MARTEDÌ 21 GENNAIO, DIVIETO DI TRANSITO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO.
DA QUESTA SERA IMPORTANTI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII. LE OPERE DI MANUTENZIONE PER IL MANTO STRADALE E PER IL RIVESTIMENTO
INTERNO DELLA GALLERIA STESSA, COMPORTANO LA CHIUSURA TRA VIA DEL FORO
ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO, DALLE 22
DI OGGI.
IL DIVIETO DI TRANSITO È CONTINUATIVO, PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI, FINO
ALLA RIAPERTURA PREVISTA IL 4 APRILE.
ULTIMO GIORNO ALLA NUOVA FIERA DI ROMA PER LE PROVE DEL CONCORSO CHE STA
METTENDO ALLA PROVA MOLTI PARTECIPANTI DALL’ 8 GENNAIO.
PER LE SESSIONI IN PROGRAMMA MATTINA E POMERIGGIO, SONO POSSIBILI DISAGI AL
TRAFFICO DURANTE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEI CANDIDATI, IN ZONA PORTUENSE.
SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, RICORDIAMO CHIUSO LO SVINCOLO DI VIA
LORENZO IL MAGNIFICO, PER CHI PROVIENE DALLA STAZIONE TIBURTINA, IN
DIREZIONE PIAZZA BOLOGNA. SALVO MODIFICHE, LA RIAPERTURA È PER IL 30
GENNAIO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma