Traffico Roma del 20-01-2020 ore 09:00

CONTINUANO SU VIA DEL FORO ITALICO LE CHIUSURE NOTTURNE PER IL RINNOVO

DELL’ASFALTO. QUESTA SERA DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA,

MARTEDÌ 21 GENNAIO, DIVIETO DI TRANSITO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI

SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO.

DA QUESTA SERA IMPORTANTI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA GALLERIA GIOVANNI

XXIII. LE OPERE DI MANUTENZIONE PER IL MANTO STRADALE E PER IL RIVESTIMENTO

INTERNO DELLA GALLERIA STESSA, COMPORTANO LA CHIUSURA TRA VIA DEL FORO

ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO, DALLE 22

DI OGGI.

IL DIVIETO DI TRANSITO È CONTINUATIVO, PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI, FINO

ALLA RIAPERTURA PREVISTA IL 4 APRILE.

ULTIMO GIORNO ALLA NUOVA FIERA DI ROMA PER LE PROVE DEL CONCORSO CHE STA

METTENDO ALLA PROVA MOLTI PARTECIPANTI DALL’ 8 GENNAIO.

PER LE SESSIONI IN PROGRAMMA MATTINA E POMERIGGIO, SONO POSSIBILI DISAGI AL

TRAFFICO DURANTE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEI CANDIDATI, IN ZONA PORTUENSE.

SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, RICORDIAMO CHIUSO LO SVINCOLO DI VIA

LORENZO IL MAGNIFICO, PER CHI PROVIENE DALLA STAZIONE TIBURTINA, IN

DIREZIONE PIAZZA BOLOGNA. SALVO MODIFICHE, LA RIAPERTURA È PER IL 30

GENNAIO.



