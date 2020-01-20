Traffico Roma del 20-01-2020 ore 09:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN PRECEDENTE INCIDENTE, HA RALLENTATO
ULTERIORMENTE IL TRAFFICO TRA CASILINA E ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA,
DOVE SI RALLENTA ANCHE TRA LAURENTINA E OSTIENSE. SULLA CARREGGIATA
ESTERNA, PRUDENZA PER I POSSIGLI DISAGI PER I LAVORI IN CORSO, VICINO LO
SVINCOLO DI VIA CASAL DEL MARMO.
MIGLIORA IL TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA CITTÀ. SI
RALLENTA UNICAMENTE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE,
PROVENENDO DA VIA DI TOR CERVARA.
SULLA TANGENZIALE EST SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE,
TRA VIA TIBURTINA E VIALE ETIOPIA VERSO LO STADIO, MENTRE IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI IL TRAFFICO È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E
VIA SALARIA.
E PROPRIO SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE ROMA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E
RALLENTAMENTI TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI. TRAFFICO
INTENSO ANCHE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, TRA IL GRA E VIA DELLA
MAGLIANA, IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma