Traffico Roma del 20-01-2020 ore 10:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

MIGLIORA IL TRAFFICO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL GRANDE RACCORDO

ANULARE, DOVE LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA E SENZA PARTICOLARI DISAGI.

DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN

DIREZIONE ROMA E VERSO LA BARRIERA DI ROMA EST E SULL’AUTOSTRADA DI

FIUMICINO, TRA IL GRA E VIA DELLA MAGLIANA, ANCHE IN QUESTO CASO IN TUTT’E

DUE I SENSI DI MARCIA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA

CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.

DOPO GLI SPOSTAMENTI PER ENTRARE IN CITTÀ DURANTE L’ORARIO DI PUNTA DELLA

MATTINA, SI GUIDA REGOLARMENTE SU AURELIA, CASSIA, FLAMINIA E SALARIA.

IN CITTÀ, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA CASAL DE

PAZZI, ALTEZZA VIA ADOLFO MARCO BORÒLI, VERSO VIA TIBURTINA. PER LA STESSA

CAUSA, PRUDENZA SU VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, IN PROSSIMITÀ DELLA

TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO.

CONTINUANO SU VIA DEL FORO ITALICO LE CHIUSURE NOTTURNE PER IL RINNOVO

DELL’ASFALTO. QUESTA SERA DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA,

MARTEDÌ 21 GENNAIO, DIVIETO DI TRANSITO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI

SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO.

.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma