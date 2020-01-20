Traffico Roma del 20-01-2020 ore 11:30
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SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO
URBANO DELLA ROMA-TERAMO.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST.
IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE
DELL’ACQUA, CHIUSA AL TRAFFICO VIA MARCO AURELIO, TRA VIA CLAUDIA E VIA
OSTILIA.
A TESTACCIO È CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA MARMORATA. A CAUSA DEL
CANTIERE, DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI IN
DIREZIONE PIRAMIDE. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO IL 31 GENNAIO.
RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
CONTINUANO SU VIA DEL FORO ITALICO LE CHIUSURE NOTTURNE PER I LAVORI DI
ASFALTATURA. QUESTA SERA DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, MARTEDÌ
21 GENNAIO, DIVIETO DI TRANSITO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN
DIREZIONE STADIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma