Traffico Roma del 20-01-2020 ore 11:30

SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO

URBANO DELLA ROMA-TERAMO.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST.

IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE

DELL’ACQUA, CHIUSA AL TRAFFICO VIA MARCO AURELIO, TRA VIA CLAUDIA E VIA

OSTILIA.

A TESTACCIO È CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA MARMORATA. A CAUSA DEL

CANTIERE, DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI IN

DIREZIONE PIRAMIDE. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO IL 31 GENNAIO.

RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.

CONTINUANO SU VIA DEL FORO ITALICO LE CHIUSURE NOTTURNE PER I LAVORI DI

ASFALTATURA. QUESTA SERA DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, MARTEDÌ

21 GENNAIO, DIVIETO DI TRANSITO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN

DIREZIONE STADIO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma