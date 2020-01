Traffico Roma del 20-01-2020 ore 12:30

DA QUESTA SERA IMPORTANTI LAVORI IN PROGRAMMA PER LA GALLERIA GIOVANNI

XXIII. LE OPERE DI MANUTENZIONE PER IL MANTO STRADALE E PER IL RIVESTIMENTO

INTERNO DELLA GALLERIA STESSA, COMPORTANO LA CHIUSURA TRA VIA DEL FORO

ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO, DALLE 22

DI OGGI.

IL DIVIETO DI TRANSITO È CONTINUATIVO, PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI, FINO

ALLA RIAPERTURA PREVISTA IL 4 APRILE.

IN ZONA TESTACCIO È CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA MARMORATA. A CAUSA DEL

CANTIERE, DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI IN

DIREZIONE PIRAMIDE. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO IL 31 GENNAIO.

LAVORI E LIMITAZIONI AL TRAFFICO ANCHE IN ZONA PARIOLI: DA OGGI CHIUSA VIA

TOMMASO SALVINI, TRA PIAZZA BLIGNY E VIA LUIGI BELLOTTI BON. A CAUSA DEL

CANTIERE, DIVIETO DI TRANSITO PER GLI AUTOBUS IN VIALE ROMANIA E PIAZZA

BLIGNY IN CORRISPONDENZA DEI TRATTI INTERESSATI DALLA CHIUSURA.

CONTINUANO SU VIA DEL FORO ITALICO I LAVORI NOTTURNI PER IL RINNOVO

DELL’ASFALTO. QUESTA SERA DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA,

MARTEDÌ 21 GENNAIO, DIVIETO DI TRANSITO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI

SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma