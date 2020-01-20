Traffico Roma del 20-01-2020 ore 12:30
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DA QUESTA SERA IMPORTANTI LAVORI IN PROGRAMMA PER LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII. LE OPERE DI MANUTENZIONE PER IL MANTO STRADALE E PER IL RIVESTIMENTO
INTERNO DELLA GALLERIA STESSA, COMPORTANO LA CHIUSURA TRA VIA DEL FORO
ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO, DALLE 22
DI OGGI.
IL DIVIETO DI TRANSITO È CONTINUATIVO, PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI, FINO
ALLA RIAPERTURA PREVISTA IL 4 APRILE.
IN ZONA TESTACCIO È CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA MARMORATA. A CAUSA DEL
CANTIERE, DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI IN
DIREZIONE PIRAMIDE. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO IL 31 GENNAIO.
LAVORI E LIMITAZIONI AL TRAFFICO ANCHE IN ZONA PARIOLI: DA OGGI CHIUSA VIA
TOMMASO SALVINI, TRA PIAZZA BLIGNY E VIA LUIGI BELLOTTI BON. A CAUSA DEL
CANTIERE, DIVIETO DI TRANSITO PER GLI AUTOBUS IN VIALE ROMANIA E PIAZZA
BLIGNY IN CORRISPONDENZA DEI TRATTI INTERESSATI DALLA CHIUSURA.
CONTINUANO SU VIA DEL FORO ITALICO I LAVORI NOTTURNI PER IL RINNOVO
DELL’ASFALTO. QUESTA SERA DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA,
MARTEDÌ 21 GENNAIO, DIVIETO DI TRANSITO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma