Traffico Roma del 20-01-2020 ore 13:30
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TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA
ROMA-TERAMO.
IN CITTÀ RALLENTAMEMTI PER INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI
ALL’INTERSEZIONE CON VIA DEI MELI, ALTRO INCIDENTE SU VIA CASILINA IN
PROSSIMITÀ DI VIA DELL’ACQUILA REALE ED UN TERZO INCIDENTE IN VIA APPIA
NUOAVA ALL’ALTEZZA DI VIA DI CIAMPINO, PROCEDERE CON CAUTELA
TRAFFICO IN CODA IN USCITA DA ROMA SU VIA LAURENITNA DAL RACCORDO A
VALLERANELLO. TRAFFICO INTENSO SUL LUGOTEVERE MARESCIALLO CADRORNA E SU VIA
CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA AL RACCORDO IN AMBO I SENSI DI MARCIA.
IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE
DELL’ACQUA, CONTINUA LA CHIUSURA A AL TRAFFICO VIA MARCO AURELIO, TRA VIA
CLAUDIA E VIA OSTILIA.
A TESTACCIO È CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA MARMORATA. A CAUSA DEL
CANTIERE, DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI IN
DIREZIONE PIRAMIDE. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO IL 31 GENNAIO.
RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma