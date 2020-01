Traffico Roma del 20-01-2020 ore 14:30

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA

ROMA-TERAMO.

IN CITTÀ RALLENTAMEMTI PER INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI

ALL’INTERSEZIONE CON VIA DEI MELI, ALTRO INCIDENTE SU VIA CASILINA IN

PROSSIMITÀ DI VIA DELL’ACQUILA REALE ED UN TERZO INCIDENTE IN VIA APPIA

NUOAVA ALL’ALTEZZA DI VIA DI CIAMPINO, PROCEDERE CON CAUTELA

TRAFFICO IN CODA IN USCITA DA ROMA SU VIA LAURENITNA DAL RACCORDO A

VALLERANELLO. TRAFFICO INTENSO SUL LUGOTEVERE MARESCIALLO CADRORNA E SU VIA

CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA AL RACCORDO IN AMBO I SENSI DI MARCIA.

IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE

DELL’ACQUA, CONTINUA LA CHIUSURA A AL TRAFFICO VIA MARCO AURELIO, TRA VIA

CLAUDIA E VIA OSTILIA.

A TESTACCIO È CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA MARMORATA. A CAUSA DEL

CANTIERE, DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI IN

DIREZIONE PIRAMIDE. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO IL 31 GENNAIO.

RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma