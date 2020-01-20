Traffico Roma del 20-01-2020 ore 15:30
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SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE
USCITE BUFALOTTA E VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA.
SI STA IN FILA PER UN CANTIERE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI
PORTONACCIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA CASILINA NEI PRESSI DI VIA L’AQUILA
REALE.VI RICORDIAMO CHE IN VIA L’AQUILA REALE ORA SI TRANSITA A DOPPIO
SENSO DI CIRCOLAZIONE. DUE CORSIE IN DIREZIONE DELLA VIA PRENESTINA ED UNA
CORSIA IN DIREZIONE DI PIAZZA LODI
ANCORA PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA SAMPIERO DI BASTELICA
IN PROSSIMITA’ DI VIA RENZO DA CERI
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA VIA
CRISTOFORO COLOMBO E PONTE DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO.
IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE
DELL’ACQUA, CONTINUA LA CHIUSURA A AL TRAFFICO VIA MARCO AURELIO, TRA VIA
CLAUDIA E VIA OSTILIA.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma