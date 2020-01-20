Traffico Roma del 20-01-2020 ore 17:00
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA
PORTONACCIO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA NEI PRESSI DI VIA
L’AQUILA REALE.VI RICORDIAMO CHE IN VIA L’AQUILA REALE ORA SI TRANSITA A
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE. DUE CORSIE IN DIREZIONE DELLA VIA PRENESTINA
ED UNA CORSIA IN DIREZIONE DI PIAZZA LODI
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA VIA
CRISTOFORO COLOMBO E PONTE DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO.
RALLENTAMENTI PER UN GRAVE INCIDENTE SULLA VIA LITORANEA IN PROSSIMITA’ DEL
SECONDO CANCELLO.
SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE LAURENTINA E LA VIA TUSCOLANAN
IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE
DELL’ACQUA, CONTINUA LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA MARCO AURELIO, TRA VIA
CLAUDIA E VIA OSTILIA.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma