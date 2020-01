Traffico Roma del 20-01-2020 ore 17:30

TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL

RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

RALLENTAMENTI PER UN GRAVE INCIDENTE SULLA VIA LITORANEA IN PROSSIMITA’ DEL

SECONDO CANCELLO

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA NEI PRESSI DI VIA

L’AQUILA REALE.VI RICORDIAMO CHE IN VIA L’AQUILA REALE ORA SI TRANSITA A

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE. DUE CORSIE IN DIREZIONE DELLA VIA PRENESTINA

ED UNA CORSIA IN DIREZIONE DI PIAZZA LODI

TRAFFICATA LA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA

VERSO LO STADIO E TRA VIALE TOR DI QUINTO E LA SALARIA IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI

. SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE

USCITE LAURENTINA E LA VIA TUSCOLANA, RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA

NOMENTANA E L’A24 ROMA TERAMO.

IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE

DELL’ACQUA, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA MARCO AURELIO, TRA VIA CLAUDIA

E VIA OSTILIA.

