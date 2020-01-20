Traffico Roma del 20-01-2020 ore 18:00
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TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL
RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E VIA
DEL FORO ITALICO.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA LITORANEA IN PROSSIMITA’ DEL
SECONDO CANCELLO
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA CASILINA NEI PRESSI DI
VIA L’AQUILA REALE.VI RICORDIAMO CHE IN VIA L’AQUILA REALE ORA SI
TRANSITA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE. DUE CORSIE IN DIREZIONE DELLA VIA
PRENESTINA ED UNA CORSIA IN DIREZIONE DI PIAZZA LODI
TRAFFICATA LA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA
VERSO LO STADIO E TRA VIALE TOR DI QUINTO E LA SALARIA IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI
. SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE LAURENTINA E LA VIA TUSCOLANA, RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA
NOMENTANA E L’A24 ROMA TERAMO.
IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE
DELL’ACQUA, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA MARCO AURELIO, TRA VIA CLAUDIA
E VIA OSTILIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma