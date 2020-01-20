Traffico Roma del 20-01-2020 ore 19:00
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LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SULLA VIA LITORANEA IN
PROSSIMITA’ DEL SECONDO CANCELLO
SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO
NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E VIA
DEL FORO ITALICO.
TRAFFICATA LA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA
VERSO LO STADIO E TRA VIALE TOR DI QUINTO E LA SALARIA IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI
IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE
DELL’ACQUA, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA MARCO AURELIO, TRA VIA CLAUDIA
E VIA OSTILIA.
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AUTORE: BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma