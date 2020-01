Traffico Roma del 20-01-2020 ore 19:00

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SULLA VIA LITORANEA IN

PROSSIMITA’ DEL SECONDO CANCELLO

SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO

NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E VIA

DEL FORO ITALICO.

TRAFFICATA LA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA

VERSO LO STADIO E TRA VIALE TOR DI QUINTO E LA SALARIA IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI

IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE

DELL’ACQUA, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA MARCO AURELIO, TRA VIA CLAUDIA

E VIA OSTILIA.

