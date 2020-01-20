Traffico Roma del 20-01-2020 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA.
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO
NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E VIA
DEL FORO ITALICO.
TRAFFICATA LA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI TRA VIALE TOR DI QUINTO E LA
SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SULLA VIA LITORANEA IN
PROSSIMITA’ DEL SECONDO CANCELLO
IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE
DELL’ACQUA, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA MARCO AURELIO, TRA VIA CLAUDIA
E VIA OSTILIA.
A PARTIRE DALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA, CHIUSURA CONTINUATIVA PER CIRCA
UN MESE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA
SACCHETTI: SI TRATTA DI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, DELLA
SEGNALETICA E DEL RIVESTIMENTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma