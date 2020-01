Traffico Roma del 20-01-2020 ore 20:00

TRAFFICATA LA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI TRA VIALE TOR DI QUINTO E VIA

DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

QUALCHE RALLENTAMENTO IN VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO VERSO IL FORO

ITALICO.

SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA SCORREVOLE.

IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE

DELL’ACQUA, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA MARCO AURELIO, TRA VIA CLAUDIA

E VIA OSTILIA.

A PARTIRE DALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA, CHIUSURA CONTINUATIVA PER CIRCA

UN MESE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA

SACCHETTI: SI TRATTA DI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, DELLA

SEGNALETICA E DEL RIVESTIMENTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA.

PERCORSI ALTERNATIVI: USCITA SU VIALE DI TOR DI QUINTO, USCITA SU GALLERIA

FARNESINA OPPURE USCITA SU CORSO DI FRANCIA CON LIMITAZIONI DI TRANSITO PER

I VEICOLI CON PESO SUPERIORE ALLE 6 TONNELLATE.

TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE A CAUSA DI UN

GUASTO A SETTEBAGNI I TRENI IN VIAGGIO HANNO RITARDI SINO A 50 MINUTI.

