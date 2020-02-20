Traffico Roma del 20-02-2020 ore 07:30
Più informazioni su
TRAFFICO SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE ORE SU TUTTE LE
CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE – PER QUANTO RIGUARDA IL
QUADRANTE NORD – ABBIAMO CODE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E PIAZZA
IRNERIO, PROPRIO A PIAZZA IRNERIO SI È VERIFICATO UN INCIDENTE, SULLA
CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE E SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO
DI TOR DI QUINTO. SULLA SALARIA CODE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI
FISCALI.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA
SINO ALL’USICTA ARDEATINA. RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE CASAL DEL MARMO E AURELIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DAL
RACCORDO SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
NON STANNO FUNZIONANDO I SEMAFORI ALL’INTERSEZIONE TRA VIALE REGINA
MARGHERITA E VIA SALARIA, POSSIBILI DIFFICOLTÀ PER LA CIRCOLAZIONE
A SUD DI ROMA CI SONO NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA, UN INCIDENTE STA
PROVOCANDO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA SUD SINO ALL’USCITA DI
CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA VIA APPIA DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO SINO
ALLE CAPANNELLE.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma