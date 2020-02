Traffico Roma del 20-02-2020 ore 08:00

TRAFFICO INTENSO SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE

– PER QUANTO RIGUARDA IL QUADRANTE NORD – ABBIAMO CODE SULL’AURELIA TRA IL

RACCORDO ANULARE E PIAZZA IRNERIO, PROPRIO A PIAZZA IRNERIO UN INCIDENTE

PROVOCA ULTERIORE DISAGI, SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE E

SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. SULLA SALARIA CI SONO

CODE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA

SINO ALL’USCITA ARDEATINA.

RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E

AURELIA E SUCCESSIVAMENTE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USICTA OSTIA

ACILIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DAL

RACCORDO SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.

NON STANNO FUNZIONANDO I SEMAFORI ALL’INTERSEZIONE TRA VIALE REGINA

MARGHERITA E VIA SALARIA, POSSIBILI DIFFICOLTÀ PER LA CIRCOLAZIONE

A SUD DI ROMA CI SONO INVECE NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA, UN

INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA SUD SINO

ALL’USCITA DI CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA VIA APPIA DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO SINO

ALLE CAPANNELLE.

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma