Traffico Roma del 20-02-2020 ore 08:00
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TRAFFICO INTENSO SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE
– PER QUANTO RIGUARDA IL QUADRANTE NORD – ABBIAMO CODE SULL’AURELIA TRA IL
RACCORDO ANULARE E PIAZZA IRNERIO, PROPRIO A PIAZZA IRNERIO UN INCIDENTE
PROVOCA ULTERIORE DISAGI, SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE E
SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. SULLA SALARIA CI SONO
CODE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA
SINO ALL’USCITA ARDEATINA.
RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E
AURELIA E SUCCESSIVAMENTE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USICTA OSTIA
ACILIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DAL
RACCORDO SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
NON STANNO FUNZIONANDO I SEMAFORI ALL’INTERSEZIONE TRA VIALE REGINA
MARGHERITA E VIA SALARIA, POSSIBILI DIFFICOLTÀ PER LA CIRCOLAZIONE
A SUD DI ROMA CI SONO INVECE NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA, UN
INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA SUD SINO
ALL’USCITA DI CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA VIA APPIA DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO SINO
ALLE CAPANNELLE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma