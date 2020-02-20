Traffico Roma del 20-02-2020 ore 09:00
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RESTA INTENSO IL TRAFFICO SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE – PER QUANTO RIGUARDA IL QUADRANTE NORD – ABBIAMO CODE
SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E PIAZZA IRNERIO, PROPRIO A PIAZZA
IRNERIO UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORE DISAGI.
CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE E SULLA FLAMINIA
DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO, CODE ANCHE SULLA SALARIA E SULLA
NOMENTANA RISPETTIVAMENTE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI E DA
SANT’ALESSANDRO A MONTESACRO.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE ANCORA INCOLONNAMENTI IN
CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA.
RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO
ALL’USCITA OSTIA ACILIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DAL
RACCORDO SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, MENTRE IN TANGENZIALE
ABBIAMO CODE DALLA SALARIA ALLO STADIO OLIMPICO. SITUAZIONE ANALOGA SULLA
ROMA FIUMICINO DOVE CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA ZONA DELL’EUR.
ALLA GARBATELLA DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’INTERSEZIONE CON LA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE, INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI IN DIREZIONE DELL’EUR.
A SUD DI ROMA RESTANO NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE
STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA SUD SINO ALL’USCITA DI
CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA VIA APPIA DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO SINO
ALLE CAPANNELLE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma