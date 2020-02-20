Traffico Roma del 20-02-2020 ore 09:30
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SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE
SETTEBAGNI E NOMENTANA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA CASILINA ALLO SVINCOLO
ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO
ALL’USCITA LAURENTINA EUR E – SEMPRE IN ESTERNA DALLA VIA ARDEATINA SINO
ALL’USCITA ANAGNINA E ANCORA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA E SULLA ROMA FIUMICINO
RISPETTIVAMENTE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST E DAL RACCORDO ALLA
ZONA DELL’EUR
TRAFFICATISSIMO IL LUNGOTEVERE CON CODE DALLA SINAGOGA SINO A PONTE UMBERTO
DOVE SI È VERIFICATO UN INCIDENTE.
CI SONO ANCORA GROSSI PROBLEMI AL PORTUENSE A CAUSA DI UN INCIDENTE
AVVENUTO IN VIA ISACCO NEWTON, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA
VIA VIA DEI COLLI PORTUENSI E VIA ALBERESE IN DIREZIONE DELLLA ROMA
FIUMICINO. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE.
ALLA GARBATELLA DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’INTERSEZIONE CON LA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE, INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI IN DIREZIONE DELL’EUR CON CODE A PARTIRE ADDIRITTURA DA
PIAZZALE NUMA POMPILIO.
A SUD DI ROMA SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE
AVVENUTO DIVERSE ORE FA PROVOCA LUNGHE CODE DA POMEZIA SUD ALL’USCITA PER
CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
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LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma