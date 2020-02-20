Traffico Roma del 20-02-2020 ore 10:00
Più informazioni su
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, ATTENZIONE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA FLAMINIA E L’USCITA OTTAVIA/TRIONFALE IN DIREZIONE AURELIA.
PER TRAFFICO INTENSO ANCORA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE
CASILINA E ARDEATINA.
DINUOVO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PRENESTINA E
TIBURTINA.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DALL’USCITA PER VIALE PALMIRO
TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATISSIMO IL LUNGOTEVERE CON CODE DALLA SINAGOGA SINO A PONTE UMBERTO
DOVE SI È VERIFICATO UN INCIDENTE.
CI SONO ANCORA GROSSI PROBLEMI AL PORTUENSE A CAUSA DI UN INCIDENTE
AVVENUTO IN VIA ISACCO NEWTON, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA
VIA DEI COLLI PORTUENSI E VIA ALBERESE IN DIREZIONE DELLA ROMA FIUMICINO.
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE.
SEMPRE AL GIANICOLENSE INCIDENTE IN PIAZZA DI DONNA OLIMPIA.
ALLA GARBATELLA DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’INTERSEZIONE CON LA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE, INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI IN DIREZIONE DELL’EUR CON CODE A PARTIRE ADDIRITTURA DA
PIAZZALE NUMA POMPILIO.
A SUD DI ROMA SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE
AVVENUTO DIVERSE ORE FA PROVOCA LUNGHE CODE DA POMEZIA SUD ALL’USCITA PER
CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma