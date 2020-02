Traffico Roma del 20-02-2020 ore 10:00

INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, ATTENZIONE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA FLAMINIA E L’USCITA OTTAVIA/TRIONFALE IN DIREZIONE AURELIA.

PER TRAFFICO INTENSO ANCORA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE

CASILINA E ARDEATINA.

DINUOVO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PRENESTINA E

TIBURTINA.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DALL’USCITA PER VIALE PALMIRO

TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST.

TRAFFICATISSIMO IL LUNGOTEVERE CON CODE DALLA SINAGOGA SINO A PONTE UMBERTO

DOVE SI È VERIFICATO UN INCIDENTE.

CI SONO ANCORA GROSSI PROBLEMI AL PORTUENSE A CAUSA DI UN INCIDENTE

AVVENUTO IN VIA ISACCO NEWTON, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA

VIA DEI COLLI PORTUENSI E VIA ALBERESE IN DIREZIONE DELLA ROMA FIUMICINO.

RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE.

SEMPRE AL GIANICOLENSE INCIDENTE IN PIAZZA DI DONNA OLIMPIA.

ALLA GARBATELLA DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO

ALL’INTERSEZIONE CON LA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE, INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI IN DIREZIONE DELL’EUR CON CODE A PARTIRE ADDIRITTURA DA

PIAZZALE NUMA POMPILIO.

A SUD DI ROMA SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE

AVVENUTO DIVERSE ORE FA PROVOCA LUNGHE CODE DA POMEZIA SUD ALL’USCITA PER

CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma