Traffico Roma del 20-02-2020 ore 12:30

SI È NORMALIZZATO ORMAI OVUNQUE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA

DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA DIVERSI DISAGI. NESSUN IMPEDIMENTO SU

RACCORDO E CONSOLARI MENTRE RESTANO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA

ROMA L’AQUILA DALL’USICTA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO ALLA TANGENZIALE

EST.

RESTANO CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E

VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELL’EUR.

A SUD DI ROMA SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE

AVVENUTO DIVERSE ORE FA PROVOCA LUNGHE CODE DA POMEZIA SUD ALL’USCITA PER

CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

NELLE IMMEDIATE VICINANZE DA SEGNALARE UN ALTRO INCIDENTE CHE STA

PROVOCANDO CODE IN VIA DI PRATICA TRA IL VILLAGGIO AZZURRO CASTEL ROMANO.

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma