Traffico Roma del 20-02-2020 ore 12:30
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SI È NORMALIZZATO ORMAI OVUNQUE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA
DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA DIVERSI DISAGI. NESSUN IMPEDIMENTO SU
RACCORDO E CONSOLARI MENTRE RESTANO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA
ROMA L’AQUILA DALL’USICTA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO ALLA TANGENZIALE
EST.
RESTANO CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E
VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELL’EUR.
A SUD DI ROMA SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE
AVVENUTO DIVERSE ORE FA PROVOCA LUNGHE CODE DA POMEZIA SUD ALL’USCITA PER
CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
NELLE IMMEDIATE VICINANZE DA SEGNALARE UN ALTRO INCIDENTE CHE STA
PROVOCANDO CODE IN VIA DI PRATICA TRA IL VILLAGGIO AZZURRO CASTEL ROMANO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma