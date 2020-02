Traffico Roma del 20-02-2020 ore 13:30

CI SONO GROSSI DISAGI A NORD DI ROMA. UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA STA

DETERMINANDO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA CENTRALE DI PRIMA PORTA IN

DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO. CI SONO INCOLONNAMENTI NELLE DUE

DIREZIONI TRA IL BIVIO DI SACROFANO E IL CIMITERO DI PRIMA PORTA. COME

ALTERNATIVA VIA DI VALLE MURICANA, SI TRATTA DELLA STRADA CHE COLLEGA

APPUNTO PRIMA PORTA A SACROFANO.

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA

L’USCITA NOMENTANA E LO SVINCOLO PRENESTINA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA

INTERNA DA TOR BELLA MONACA A LA RUSTICA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE LUNGO VIA AURELIA ANTICA AL BIVIO CON VIA DI

TORRE ROSSA.

AL GIANICOLENSE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SU

PIAZZALE ENRICO DUNANT AL BIVIO CON VIA DI DONNA OLIMPIA.

NELLE VICINANZE DISAGI IN VIA FRANCESCO DURANTE ALL’ALTEZZA CON VIA DI

MONTE VERDE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

DIFFICOLTÀ IN VIA ARDEATINA DOVE PER LAVORI SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI

NELLE DUE DIREZIONI TRA IL MAUSOLEO DELLE FOSSE ARDEATINE E IL SANTA LUCIA.

CONCLUDIAMO CON UNA NOTIZIA CHE CI ARRIVA DIRETTAMENTE DA ANAS E CHE

RIGUARDA LA STATALE 148 PONTINA. EBBENE, DA DOMANI 21 FEBBRAIO INIZIERANNO

DEI LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON LA

CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI

PER IL TRANSITO, NATURALMENTE SARÀ ALTRESÌ POSSIBILE LA FORMAZIONE DI CODE

SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA DA ROMA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma