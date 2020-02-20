Traffico Roma del 20-02-2020 ore 14:30
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CI SONO GROSSI DISAGI A NORD DI ROMA. UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA STA
DETERMINANDO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA CENTRALE DI PRIMA PORTA IN
DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO. CI SONO INCOLONNAMENTI NELLE DUE
DIREZIONI TRA IL BIVIO DI SACROFANO E IL CIMITERO DI PRIMA PORTA. COME
ALTERNATIVA VIA DI VALLE MURICANA, SI TRATTA DELLA STRADA CHE COLLEGA
APPUNTO PRIMA PORTA A SACROFANO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
L’USCITA NOMENTANA E LO SVINCOLO PRENESTINA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA
INTERNA DA TOR BELLA MONACA A LA RUSTICA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE LUNGO VIA AURELIA ANTICA AL BIVIO CON VIA DI
TORRE ROSSA.
AL GIANICOLENSE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SU
PIAZZALE ENRICO DUNANT AL BIVIO CON VIA DI DONNA OLIMPIA.
NELLE VICINANZE DISAGI IN VIA FRANCESCO DURANTE ALL’ALTEZZA CON VIA DI
MONTE VERDE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
DIFFICOLTÀ IN VIA ARDEATINA DOVE PER LAVORI SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI
NELLE DUE DIREZIONI TRA IL MAUSOLEO DELLE FOSSE ARDEATINE E IL SANTA LUCIA.
CONCLUDIAMO CON UNA NOTIZIA CHE CI ARRIVA DIRETTAMENTE DA ANAS E CHE
RIGUARDA LA STATALE 148 PONTINA. EBBENE, DA DOMANI 21 FEBBRAIO INIZIERANNO
DEI LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON LA
CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI
PER IL TRANSITO, NATURALMENTE SARÀ ALTRESÌ POSSIBILE LA FORMAZIONE DI CODE
SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA DA ROMA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma