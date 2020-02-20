Traffico Roma del 20-02-2020 ore 15:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA.
ANCORA DISAGI A NORD DI ROMA PER UN UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA: SI È RESA
NECESSARIA LA CHIUSURA DELLA GALLERIA CENTRALE DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE
DI CASTELNUOVO DI PORTO.
CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL BIVIO DI SACROFANO E IL CIMITERO DI PRIMA
PORTA. IN ALTERNATIVA È POSSIBILE PERCORRERE VIA DI VALLE MURICANA, SI
TRATTA DELLA STRADA CHE COLLEGA APPUNTO PRIMA PORTA A SACROFANO.
TRAFFICO INTENSO CON CODE CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA
A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA.
AL TRIESTE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI
VIALE GORIZIA IN DIREZIONE PORTA PIA.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE
MICHELANGELO ALL’ALTEZZA DI VIALE GIULIO CESARE: CHIUSA LA CORSIA LATERALE
DA PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE A PONTE NENNI
AL COLLATINO SI RALLENTA SULLA VIA PRENESTINA AL BIVIO CON CON VIALE
GIOVANNI BATTISTA VALENTE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE
A SUD DELLA CAPITALE INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL KM 17,400
ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA CENTRO
RICORDIAMO CHE SULLA STATALE 148 PONTINA. EDA DOMANI 21 FEBBRAIO
INIZIERANNO DEI LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON
LA CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O
LIMITAZIONI PER IL TRANSITO. POSSIBILI CODE SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA
DA ROMA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma