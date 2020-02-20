Traffico Roma del 20-02-2020 ore 16:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA. IN CARREGGIATA
ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA APPIA.
AL TRIESTE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI
VIALE GORIZIA IN DIREZIONE PORTA PIA.
IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE
MICHELANGELO ALL’ALTEZZA DI VIALE GIULIO CESARE: CHIUSA LA CORSIA LATERALE
DA PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE A PONTE NENNI
TRAFFICO INTENSO CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A
VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST
VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24
ROMA TERAMO E SU VIALE CASTRENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE DA VIA FILIPPO FIORENTINI A
TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO CHE SULLA STATALE 148 PONTINA. DA DOMANI 21 FEBBRAIO INIZIERANNO
DEI LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON LA
CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI
PER IL TRANSITO. POSSIBILI CODE SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA DA ROMA.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma