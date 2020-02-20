Traffico Roma del 20-02-2020 ore 17:00
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. IN CARREGGIATA
ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE
MICHELANGELO ALL’ALTEZZA DI VIALE GIULIO CESARE: CHIUSA LA CORSIA LATERALE
DA PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE A PONTE NENNI.
AL COLLATINO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE SULLA VIA PRENESTINA
ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA SERENISSIMA.
RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA
GIOVANNI CAPRANESI.
TRAFFICO INTENSO CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A
VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST
VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24
ROMA TERAMO E SU VIALE CASTRENSE.
SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA
PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO CHE SULLA STATALE 148 PONTINA. DA DOMANI 21 FEBBRAIO INIZIERANNO
DEI LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON LA
CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI
PER IL TRANSITO. POSSIBILI CODE SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA DA ROMA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma