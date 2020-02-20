Traffico Roma del 20-02-2020 ore 17:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA DI VIGNA STELLUTI ALL’ALTEZZA DI VIA
GIUSTINO FORTUNATO; CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DI CORSO DI FRANCIA.
IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE
MICHELANGELO ALL’ALTEZZA DI VIALE GIULIO CESARE: CHIUSA LA CORSIA LATERALE
DA PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE A PONTE NENNI.
TRAFFICO INTENSO CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A
VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST
VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24
ROMA TERAMO E SU VIALE CASTRENSE. SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI
SU VIA CILICIA.
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA
PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO CHE SULLA STATALE 148 PONTINA. DA DOMANI 21 FEBBRAIO INIZIERANNO
DEI LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON LA
CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI
PER IL TRANSITO. POSSIBILI CODE SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA DA ROMA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma