Traffico Roma del 20-02-2020 ore 17:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA

CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA DI VIGNA STELLUTI ALL’ALTEZZA DI VIA

GIUSTINO FORTUNATO; CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DI CORSO DI FRANCIA.

IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE

MICHELANGELO ALL’ALTEZZA DI VIALE GIULIO CESARE: CHIUSA LA CORSIA LATERALE

DA PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE A PONTE NENNI.

TRAFFICO INTENSO CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A

VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST

VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24

ROMA TERAMO E SU VIALE CASTRENSE. SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI

SU VIA CILICIA.

RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA

PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.

RICORDIAMO CHE SULLA STATALE 148 PONTINA. DA DOMANI 21 FEBBRAIO INIZIERANNO

DEI LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON LA

CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI

PER IL TRANSITO. POSSIBILI CODE SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA DA ROMA.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma