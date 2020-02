Traffico Roma del 20-02-2020 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA

CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA DI VIGNA STELLUTI ALL’ALTEZZA DI VIA

GIUSTINO FORTUNATO; CI TROVIAMO IN ZONA VIGNA CLARA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA

DI VIA CALISTO II

IN CENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MICHELANGELO, ALL’ALTEZZA

DI VIALE GIULIO CESARE, ANCORA CHIUSA LA CORSIA LATERALE DA PIAZZA DELLE

CINQUE GIORNATE A PONTE NENNI.

AL PIGNETO RALLENTAMENTI PER SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA

SERVENTI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DELLE VALLI A VIALE

DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO E DA CORSO DI FRANCIA A VIALE

DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO

SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA

TERAMO.

RICORDIAMO CHE SULLA STATALE 148 PONTINA. DA DOMANI 21 FEBBRAIO INIZIERANNO

DEI LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON LA

CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI

PER IL TRANSITO. POSSIBILI CODE SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA DA ROMA.

AUTORE: BRUNDU

