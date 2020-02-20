Traffico Roma del 20-02-2020 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA DI VIGNA STELLUTI ALL’ALTEZZA DI VIA
GIUSTINO FORTUNATO; CI TROVIAMO IN ZONA VIGNA CLARA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA
DI VIA CALISTO II
IN CENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MICHELANGELO, ALL’ALTEZZA
DI VIALE GIULIO CESARE, ANCORA CHIUSA LA CORSIA LATERALE DA PIAZZA DELLE
CINQUE GIORNATE A PONTE NENNI.
AL PIGNETO RALLENTAMENTI PER SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA
SERVENTI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DELLE VALLI A VIALE
DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO E DA CORSO DI FRANCIA A VIALE
DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO
SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA
TERAMO.
RICORDIAMO CHE SULLA STATALE 148 PONTINA. DA DOMANI 21 FEBBRAIO INIZIERANNO
DEI LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON LA
CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI
PER IL TRANSITO. POSSIBILI CODE SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA DA ROMA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma