Traffico Roma del 20-02-2020 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE CODE PER TRAFFICO LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E, PROSEGUENDO, DALLA

BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI C.COLOMBO A VIA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DA

VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ.

AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PRISCIANO ALL’ALTEZZA

DI VIA TRIONFALE.

A MORENA PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIA DEL

CASALE AGOSTINELLI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI SETTE METRI

TRAFFICO IN AUMENTO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO PER LA PARTITA DI

QUESTA SERA ALLE 21:00

AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A

CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO,

IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO

DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA E DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL

BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.

RICORDIAMO CHE SULLA STATALE 148 PONTINA. DA DOMANI 21 FEBBRAIO INIZIERANNO

DEI LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON LA

CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI

PER IL TRANSITO. POSSIBILI CODE SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA DA ROMA.

AUTORE: BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma