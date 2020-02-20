Traffico Roma del 20-02-2020 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA – TERAMO.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI C.COLOMBO A VIA TUSCOLANA.
AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PRISCIANO ALL’ALTEZZA
DI VIA TRIONFALE.
A MORENA PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIA DEL
CASALE AGOSTINELLI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI SETTE METRI
TRAFFICO IN AUMENTO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO PER LA PARTITA ROMA-
GENT QUESTA SERA ALLE 21:00.
AL MOMENTO SULLA TANGENZIALE EST CI SONO CODE A TRATTI DA VIA TIBURTINA A
CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO,
IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI CODE DA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA TERAMO.
RICORDIAMO CHE SULLA STATALE 148 PONTINA. DA DOMANI 21 FEBBRAIO INIZIERANNO
DEI LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON LA
CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI
PER IL TRANSITO. POSSIBILI CODE SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA DA ROMA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma