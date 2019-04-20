Traffico Roma del 20-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 07:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO ALL’INCROCIO CON VIA ACCIAIOLI.
POSSIBILI RALLENTAMENTI
PER IL RESTO NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMI DA SEGNALARE
PER LAVORI DI PULIZIA CHIUSA VIA EDOMONDO DE AMICIS TRA VIA DELLA
CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO . RIAPERTURA ALLE 12:00CIRCA
RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E
TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
ALLE 15:00 LAZIO CHIEVO ALL’OLIMPICO, ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ NELLA ZONA DELLO STADIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma