Traffico Roma del 20-04-2019 ore 08:30

INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO ALL’INCROCIO CON VIA ACCIAIOLI.

POSSIBILI RALLENTAMENTI

RALLENTAMETI IN TANGENZIALE PER INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SV

PER LA A24 VERSO SAN GIOVANNI

CHIUSA INVECE VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO ALL’ALTEZZA DI PIAZZA IRNERIO

, PER INCIDENTE AVVENUTO SU LARGO ALESSANDRO CARAVILLANI

NON CI SONO ALTRI PARTICOLARI PROBLEMI DA SEGNALARE IN QUESTE ORE

RINVIATI I LAVORI DI PULIZIA PREVISTI PER OGGI SU VIA EDOMONDO DE AMICIS

E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO CHE SONO REGOLARMENTE APERTI AL

TRAFFICO

RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E

VIA TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE

ALLE 15:00 “ LAZIO-CHIEVO” ALL’OLIMPICO, ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA

VIABILITÀ NELLA ZONA DELLO STADIO ATTIVI GIÀ DALLA MATTINA

