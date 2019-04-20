Traffico Roma del 20-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 08:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO ALL’INCROCIO CON VIA ACCIAIOLI.
POSSIBILI RALLENTAMENTI
RALLENTAMETI IN TANGENZIALE PER INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SV
PER LA A24 VERSO SAN GIOVANNI
CHIUSA INVECE VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO ALL’ALTEZZA DI PIAZZA IRNERIO
, PER INCIDENTE AVVENUTO SU LARGO ALESSANDRO CARAVILLANI
NON CI SONO ALTRI PARTICOLARI PROBLEMI DA SEGNALARE IN QUESTE ORE
RINVIATI I LAVORI DI PULIZIA PREVISTI PER OGGI SU VIA EDOMONDO DE AMICIS
E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO CHE SONO REGOLARMENTE APERTI AL
TRAFFICO
RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E
VIA TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE
ALLE 15:00 “ LAZIO-CHIEVO” ALL’OLIMPICO, ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ NELLA ZONA DELLO STADIO ATTIVI GIÀ DALLA MATTINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma