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Traffico Roma del 20-04-2019 ore 08:30

di - 20 Aprile 2019 - 8:30

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VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE  2019 ORE 08:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO ALL’INCROCIO CON VIA ACCIAIOLI.
POSSIBILI RALLENTAMENTI
RALLENTAMETI  IN TANGENZIALE  PER INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SV
PER LA  A24 VERSO SAN GIOVANNI
CHIUSA   INVECE VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO ALL’ALTEZZA DI PIAZZA IRNERIO
,  PER INCIDENTE AVVENUTO SU LARGO ALESSANDRO CARAVILLANI
 NON CI SONO ALTRI  PARTICOLARI PROBLEMI DA SEGNALARE IN QUESTE ORE
RINVIATI I LAVORI DI  PULIZIA PREVISTI PER OGGI SU VIA  EDOMONDO DE AMICIS
E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO CHE SONO  REGOLARMENTE APERTI AL
TRAFFICO
RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII   TRA VIA MARIO FANI E
VIA TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE
ALLE 15:00  “ LAZIO-CHIEVO” ALL’OLIMPICO, ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ NELLA ZONA DELLO STADIO ATTIVI GIÀ DALLA MATTINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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