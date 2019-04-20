Traffico Roma del 20-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 09:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
IN ZONA AURELIO, RIAPERTA VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO CHIUSA IN
PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA IRNERIO DOPO UN ICIDENTE.
IL TRAFFICO CIRCOLA REGOLARMENTE
BUONA IN GENERALE LA SITUAZIONE DULLE STRADE DELLA CAPITALE SENZA
PARTICOLARI PROBLEMI DA SEGNALARE
RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E
TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
ALLE 15:00 , IN CAMPO ALL’OLIMPICO, “LAZIO – CHIEVO” .
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ NELLA ZONA DELLO STADIO ATTIVI
GIÀ DALLA MATTINA
A SAN PIETRO SINO ALLA MEZZANOTTE DI LUNEDì 22 APRILE RESTERANNO CHIUSE
VIA DELLA CONCILIAZIONE TRA VIA DELLA TRASPONTINA E PIAZZA PIO XII, VIA
RESTICUCCI E VIA SCOSSACAVALLI PER FAVORIRE L’AFFLUSSO DEI FEDELI CHE
PARTECIPERANNO ALLA VEGLIA PASQUALE STASERA DALLE 20:30, E CHE IN
OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA VISITERANNO LA BASILICA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma