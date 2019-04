Traffico Roma del 20-04-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 09:20 EC

IN ZONA AURELIO, RIAPERTA VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO CHIUSA IN

PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA IRNERIO DOPO UN ICIDENTE.

IL TRAFFICO CIRCOLA REGOLARMENTE

BUONA IN GENERALE LA SITUAZIONE DULLE STRADE DELLA CAPITALE SENZA

PARTICOLARI PROBLEMI DA SEGNALARE

RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E

TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

ALLE 15:00 , IN CAMPO ALL’OLIMPICO, “LAZIO – CHIEVO” .

ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ NELLA ZONA DELLO STADIO ATTIVI

GIÀ DALLA MATTINA

A SAN PIETRO SINO ALLA MEZZANOTTE DI LUNEDì 22 APRILE RESTERANNO CHIUSE

VIA DELLA CONCILIAZIONE TRA VIA DELLA TRASPONTINA E PIAZZA PIO XII, VIA

RESTICUCCI E VIA SCOSSACAVALLI PER FAVORIRE L’AFFLUSSO DEI FEDELI CHE

PARTECIPERANNO ALLA VEGLIA PASQUALE STASERA DALLE 20:30, E CHE IN

OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA VISITERANNO LA BASILICA

